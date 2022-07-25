МИД Черногории поставил дружбу с Россией выше политики

Подгорица ценит многолетнюю дружбу с Россией и не намерена предавать ее в угоду политике. Такое заявление сделал МИД Черногории в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Запад использует балканскую страну в угодных ему целях.