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МИД Черногории поставил дружбу с Россией выше политики

МИД Черногории поставил дружбу с Россией выше политики

Подгорица ценит многолетнюю дружбу с Россией и не намерена предавать ее в угоду политике. Такое заявление сделал МИД Черногории в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Запад использует балканскую страну в угодных ему целях.

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