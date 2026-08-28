Путин пошутил над реакцией работников автокластера на Volga

Президент России Владимир Путин пошутил, вспоминая реакцию сотрудников нижегородского автокластера на его появление за рулем нового автомобиля Volga.
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