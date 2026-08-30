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10 животных с невероятно большими глазами

У кого из животных самые большие глаза, и зачем природа дала им такие «прожекторы»? Ведь глаза некоторых занимают почти всю голову, а у других весят около килограмма.

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