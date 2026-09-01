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Адвокат: участие представителя потерпевшего было неоправданно! Вы серьезно?

Начну с курьеза. Как понимают адвокаты необходимость затрат потерпевшего на представителя?В конце мая в мировом суде рассматривался вопрос о возмещении потерпевшему расходов на представителя в ходе рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанции.

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