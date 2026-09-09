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SPLETNIK

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Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев станет отцом во второй раз

Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев станет отцом во второй раз

27-летняя звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова станут родителями во второй раз.

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