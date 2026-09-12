Жириновский о предупреждениях Киеву и их последствиях

В 2020 году Владимир Жириновский в интервью украинскому журналисту выразил мнение о надвигающейся серьёзной войне, советуя собеседнику подготовить чемодан и покинуть Киев.
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