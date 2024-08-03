Эксперт рассказала нижегородцам, как выбрать правильные продукты к столу

Директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, эксперт рынка НТИ Хелснет Ольга Сазонова, рекомендует при выборе функциональных продуктов обращать внимание на их состав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии