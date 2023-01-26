Безвизовые поездки из Приморья в КНР могут разрешить восьмого февраля

Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский выступил с заявлением о том, что соглашение о групповых поездках из Приморья в Китай, при которых не будет необходимости оформлять визу, может снова вступить в силу восьмого февраля.
Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский выступил с заявлением о том, что соглашение о групповых поездках из Приморья в Китай, при которых не будет необходимости оформлять визу, может снова вступить в силу восьмого февраля.
Свежие комментарии