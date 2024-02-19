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Вести Кузбасс

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В Салаирской школе №25 прошёл всероссийский практикум о будущем и экологии при поддержке компании АО «Стройсервис»

В Салаирской школе №25 прошёл всероссийский практикум о будущем и экологии при поддержке компании АО «Стройсервис»

Всероссийский практикум «Школа устойчивого развития» собрал руководителей, педагогов школ и организаций дополнительного образования, научных сотрудников ВУЗов, специалистов управлений и методических служб.

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