В Салаирской школе №25 прошёл всероссийский практикум о будущем и экологии при поддержке компании АО «Стройсервис»

Всероссийский практикум «Школа устойчивого развития» собрал руководителей, педагогов школ и организаций дополнительного образования, научных сотрудников ВУЗов, специалистов управлений и методических служб.
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