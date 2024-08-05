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Царьград

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Израиль убил ещё одного высокопоставленного министра ХАМАС

Израиль убил ещё одного высокопоставленного министра ХАМАС

ЦАХАЛ заявляет о новом убийстве высокопоставленного министра ХАМАС. На этот раз был убит министр экономики Абеда аль-Зериеи.

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