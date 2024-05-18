Лавров заявил о превосходстве отношений РФ и КНР над союзами из прошлого

Отношения России и Китая превосходят классические союзы из прошлого. Об этом в субботу, 18 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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