Жёсткую посадку Ми-8 в Красноярском крае признали аварией

Росавиация классифицировала жёсткую посадку вертолёта Ми-8 в Красноярском крае как аварию. Об этом сообщает «Москва 24».
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