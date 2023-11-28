В Няндомском округе завершился капитальный ремонт моста через реку Канакшу

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийСооружение находится на региональной трассе Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож, связывающей сразу несколько округов и районов Архангельской области.
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