В Санкт-Петербурге азербайджанская диаспора вне конкуренции по решению вопросов. Гуманизм судебной системы поражает

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Очень интересно как проходили выборы губера?Все из моих знакомых, друзей, приятелей смециально пошли на выборы, чтобы проголосовать против Беглова.И что получилось?Это так же, как голосовали за СССР или против.Боььшинство проголосовали ЗА, а все сделали, чтобы развалить.
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2 час.
Владимир Елкин
Чистку надо начинать с бегловых! Остальное - само начнет чиститься!
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2 час.
viach Россия
Вместе с бегловым.
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2 мин.

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