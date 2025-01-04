В Санкт-Петербурге азербайджанская диаспора вне конкуренции по решению вопросов. Гуманизм судебной системы поражает

Акимова Татьяна

Очень интересно как проходили выборы губера?Все из моих знакомых, друзей, приятелей смециально пошли на выборы, чтобы проголосовать против Беглова.И что получилось?Это так же, как голосовали за СССР или против.Боььшинство проголосовали ЗА, а все сделали, чтобы развалить.