Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сотрудники МВД России будут самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля.

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