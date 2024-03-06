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На российский рынок выходит брутальный Jetour T2 за 3,7 миллиона рублей

На российский рынок выходит брутальный Jetour T2 за 3,7 миллиона рублей

Кроссовер T2 — это первая полноприводная модель в линейке китайской марки Jetour. В России новинке предстоит соперничать с Haval Dargo, однако если Дарго стоит от трех миллионов рублей, то Jetour T2 оказался значительно дороже: его предложат в двух комплектациях: Voyage стоимостью 3 759 000 рублей и Expedition за 3 999 000 рублей.

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