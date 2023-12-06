СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов с нерезидентами

СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов с нерезидентами в соответствии с ноябрьским указом президента, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа «С», пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку «Цифра брокера», а также саму биржу.
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