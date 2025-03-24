Женщина воспользовалась необычным способом контрацепции и едва не потеряла часть легкого

Женщина установила в руку подкожный контрацептив и через шесть лет едва не потеряла часть легкого. Этот медицинский случай описали врачи Университетской больницы Северного Мидлендса (Великобритания) в журнале BMJ Case Report.
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