В Колумбии нефть вылилась в реку Арауку из-за подрыва нефтепровода

После террористической атаки на трубопровод в Колумбии река была загрязнена нефтью. Портал Última Hora Caracol опубликовал видео и сообщил об огромных масштабах экологической катастрофы в южноамериканском государстве.
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