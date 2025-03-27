Гендиректор "Ростеха" Чемезов: РФ воюет с хорошо оснащенным противником

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт" заявил, что Россия воюет с хорошо оснащенным противником, и никакого "шапкозакидательства" в отношении западной техники быть не должно.
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