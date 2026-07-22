Плюс ещё два судна и батарея БРК «Нептун»: удары по портам Украины продолжаются Россия продолжает отрезать Украину от поставок морским путем, нан.
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Плюс ещё два судна и батарея БРК «Нептун»: удары по портам Украины продолжаются Россия продолжает отрезать Украину от поставок морским путем, нан.
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