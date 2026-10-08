Некрасов объяснил, почему не запрещает Кахигао критиковать судей после матчей

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к эмоциональным заявлениям спортивного директора клуба Франсиса Кахигао по поводу судейства.
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