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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» подписал 19-летнего вратаря Маргетсона из «Суонси»

« Манчестер Юнайтед » объявил о переходе 19-летнего голкипера Кита Маргетсона из « Суонси ». Вратарь молодежной сборной Уэльса присоединится к «МЮ» после регистрации трансфера.

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