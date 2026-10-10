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Пятый канал

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На Чукотке собака спасла оленевода от напавшей медведицы

На Чукотке собака спасла оленевода от напавшей медведицы

Сотрудник оленеводческой бригады «Возрождение» Павел пережил нападение бурой медведицы примерно в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот.

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