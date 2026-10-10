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ГТРК Татарстан

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Татарстан в акции «Сохраним лес»: на Голубых озёрах высадили 105 саженцев

Сегодня жители Татарстана присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес». Центральной площадкой мероприятия стала территория ООПТ «Голубые озёра», где волонтёры и специалисты высадили 105 саженцев — ели европейской, сосны обыкновенной и каштана конского.

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