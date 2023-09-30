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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Бузовой на хоккее: «Позорище! В КХЛ признаки идейной деградации. Герои СВО во всех городах должны производить торжественные вбрасывания»

– Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далеким от хоккея персонажем, как Бузова.

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