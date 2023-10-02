У украинцев и "испуганных патриотов" высокая крыша...

Андрей Павлов

Песков - пресс-секретарь президента. То есть это значит, что он доводит до народа то, что хочет донести до него президент. То есть президент одобряет введение Лорак в массы. И хоть Путин говорит, что Песков несёт пургу, но раз он его столько лет держит около себя, то эта пурга есть выражение путинского мнения.