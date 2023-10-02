В минувшие выходные вышел очередной выпуск "Бесогона". Сюжетов там было несколько, но наиболее заинтересовал меня тот, который об украинской певичке ртом пани Ани Лорак.
У украинцев и "испуганных патриотов" высокая крыша...
Комментарии
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Дмитрий
А Песков и Ваню Урганта защищает...
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15 час.
Андрей Павлов
Песков - пресс-секретарь президента. То есть это значит, что он доводит до народа то, что хочет донести до него президент. То есть президент одобряет введение Лорак в массы. И хоть Путин говорит, что Песков несёт пургу, но раз он его столько лет держит около себя, то эта пурга есть выражение путинского мнения.
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12 час.
Валерий Константинов
Бойкотировать все выступления Лорак во всей стране. Песков уже неоднократно выступал за возвращение предателей Родины назад. Все это может означать, что Президент не возражает, но говорит устами Пескова. Не возражает против возвращения всех, кто поносит Россию и СВО. Что бы это значило? А впереди 2024 год.
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4 мин.
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