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Германия поможет Франции доставить ядерный удар

Германия поможет Франции доставить ядерный удар

Франция и Германия впервые провели совместный полёт в рамках ядерного сдерживания. Два французских Rafale B и два немецких Eurofighter (истребители четвертого поколения — аналоги Су-35) дозаправились от транспортного самолета A330 MRTT Phénix и выполнили совместные манёвры.

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