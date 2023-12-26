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126 подписчиков

Самый советский салат на каждый день и на праздничный стол!

Всем большой привет! Сегодня готовлю всем знакомый салат «Мимоза» по рецепту моей мамы. Минимум продуктов, затрат времени, а в итоге вкусный, нежный салат, который всегда порадует результатом! РЕЦЕПТ: Рыбные консервы (сардина) — 1 банка Лук — 1 шт.

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