Политнавигатор Скандальная российская блогерша Ксения Собчак, которой всё в Росссии сходит с рук, дала возможность экс-советнику офиса президента Украины, внесенному в РФ в список экстремистов и террористов Алексею Арестовичу вдоволь покрасоваться как потенциальному президенту Украины, который «поедет в Москву и заключит мир с Россией».
Арестович: Путин должен меня понять как офицер
Комментарии
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W
Walery
Неужели Арестович тоже "офицер".., однако...
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17 час.
Валерий Каулин
Да ладно Вам! Он просто уже всё понял и пытается обеспечить себе какое-никакое будущее. А для начала сбежал из Украины.
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Шалава и ублюдок!
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1 час.
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