Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж) © Global Look Press/РИА Новости Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа может пройти в США или одной из стран Ближнего Востока.
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Единственное, что надо обоср.....я бобику от Путина это гарантии его личной безопасности. Больше ни от кого он их получить не может. Уверен, не получит и от ВВП.