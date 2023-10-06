Европейские инвесторы не определились с единым трендом в четверг

Европейские биржевые индексы завершили четверг разнонаправленным движением. Немецкий DAX упал на 0,2%, французский CAC40 практически закрылся в нулях, поднявшись на 0,02%, а вот британский FTSE100 уверенно вырос на 0,53%, игнорируя локальный банковский кризис.