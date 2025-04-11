Аппарат Уполномоченного принял участие в заседаниях межведомственной рабочей группы и общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре

9 апреля 2025 года под председательством заместителя прокурора Новосибирской области Александра Рудя состоялись очередные заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей и Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре области.
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