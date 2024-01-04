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Кубо о Ла Лиге: «Трудно играть, когда судьи не защищают меня – они наносят серьезный ущерб. Защита нужна всем игрокам, которые пытаются что-то делать»

Кубо о Ла Лиге: «Трудно играть, когда судьи не защищают меня – они наносят серьезный ущерб. Защита нужна всем игрокам, которые пытаются что-то делать»

«Здесь каждый делает то, на что способен. Я стараюсь играть с мячом, чтобы люди получали удовольствие от игры.

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