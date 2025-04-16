По ходатайству следствия трое фигурантов заключены под стражу по обвинению во взяточничестве при исполнении контрактов на строительство автомобильных дорог в Ивановской области

Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области о заключении под стражу начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первого заместителя, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч.
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