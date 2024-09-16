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Царьград

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Бактерия-клон может убить за три дня: Об опасности для младенцев предупредили врачи

Бактерия-клон может убить за три дня: Об опасности для младенцев предупредили врачи

Супербактерия, которая вызывает сепсис, может убить младенца в течение трёх дней. У взрослых людей эта инфекция не вызывает таких фатальных последствий, однако для детей она смертоносна.

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