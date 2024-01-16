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О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике

О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике

Не проспать бы нам Казахстан. Казахи пустили козла в огород?В 2022 на территории Казахстана давно уже существующий и патронируемый американцами учебный центр программы НАТО Партнерство во имя мира был переподчинен департаменту международного сотрудничества Министерства обороны республики.

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