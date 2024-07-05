Правда или нет? Савельева и Сафонов прокомментировали слухи о разводе

Актер Кирилл Сафонов и экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева вместе почти 15 лет. За это время прессу и соцсети ни разу не всколыхнули нелицеприятные подробности личной жизни артистов — ни провокационных фото, ни подтвержденных фактами негативных мнений.