Правда или нет? Савельева и Сафонов прокомментировали слухи о разводе

Актер Кирилл Сафонов и экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева вместе почти 15 лет. За это время прессу и соцсети ни разу не всколыхнули нелицеприятные подробности личной жизни артистов — ни провокационных фото, ни подтвержденных фактами негативных мнений.
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