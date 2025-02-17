Азия растет, акции Tencent достигли самого высокого уровня с 2021 года

В понедельник, 17 февраля, в связи с празднованием Дня президента биржи США будут закрыты. Предыдущий день индексы США завершили разнонаправленно: индекс S&P 500 потерял 0,01%, DJIA снизился на 0,37%, Nasdaq вырос на 0,41%.
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