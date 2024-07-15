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ФБР рассматривает стрельбу на митинге Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма

ФБР рассматривает стрельбу на митинге Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований США заявило, что рассматривает стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа и претендента на выдвижение от республиканцев на очередных выборах как потенциальный акт внутреннего терроризма.

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