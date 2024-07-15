ФБР рассматривает стрельбу на митинге Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований США заявило, что рассматривает стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа и претендента на выдвижение от республиканцев на очередных выборах как потенциальный акт внутреннего терроризма.
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