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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Проведение нескольких операций может привести к ухудшению когнитивных функций у пожилых людей

Операции и когнитивные функции пожилых пациентов Сиднейский университет (University of Sydney) провел исследование, которое выявило негативное влияние множественных операций на когнитивные функции пожилых пациентов.

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