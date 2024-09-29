Проведение нескольких операций может привести к ухудшению когнитивных функций у пожилых людей

Операции и когнитивные функции пожилых пациентов Сиднейский университет (University of Sydney) провел исследование, которое выявило негативное влияние множественных операций на когнитивные функции пожилых пациентов.
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