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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» покупает Жезуса за 10 млн евро и бонусы у «Арсенала». Форвард завтра пройдет медосмотр

« Барселона » договорилась о трансфере Габриэля Жезуса из « Арсенала », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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