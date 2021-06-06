OnePlus показала дизайн неанонсированного смартфона OnePlus Nord CE 5G и раскрыла некоторые характеристики

На следующей неделе, 10 июня, компания OnePlus представит свой новый смартфон OnePlus Nord CE 5G. А пока производитель продолжает тизерить новинку в соцсетях, а на сайте Amazon India появились изображения и некоторые характеристики устройства.
На следующей неделе, 10 июня, компания OnePlus представит свой новый смартфон OnePlus Nord CE 5G. А пока производитель продолжает тизерить новинку в соцсетях, а на сайте Amazon India появились изображения и некоторые характеристики устройства.
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