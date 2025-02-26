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Русская весна

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Намечаются нововведения с чеками за покупки с 1 марта

Намечаются нововведения с чеками за покупки с 1 марта

Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.

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