В среду из Пулково не вылетят по расписанию 26 рейсов

В аэропорту Пулково 2 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 14 рейсов, а также известно о 12 отменах.
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