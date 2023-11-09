Боксер Валуев заявил, что перевоспитать блогера Милохина не получится

Первый зампред думского комитета по туризму, знаменитый боксер Николай Валуев прокомментировал слова блогера и тиктокера Дани Милохина, заявившего, что не планирует возвращаться в Россию из Дубая и не хочет служить в армии.
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