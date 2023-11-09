Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Милохин это ЧМО ДЫРЯВОЕ.Боксер Валуев зая...
  • Владимир Елкин
    А не проще ли было дать этим "значимым" иностранным корпорациям письмо с указанием стоимости их активов и...предложен...Мишустин утвердил...
  • Бендер Задунайский
    Вылитый Буба .Певец Филипп Кирк...

Боксер Валуев заявил, что перевоспитать блогера Милохина не получится

Боксер Валуев заявил, что перевоспитать блогера Милохина не получится

Первый зампред думского комитета по туризму, знаменитый боксер Николай Валуев прокомментировал слова блогера и тиктокера Дани Милохина, заявившего, что не планирует возвращаться в Россию из Дубая и не хочет служить в армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Милохин это ЧМО ДЫРЯВОЕ.
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх