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Юрист назвал случаи допустимого опоздания на работу

Юрист назвал случаи допустимого опоздания на работу

Опоздать на работу без последствий можно только при наличии уважительной причины, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

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