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Не выскользнет! Панда Катюша научилась крепко держать палочки бамбука

Не выскользнет! Панда Катюша научилась крепко держать палочки бамбука

Маленькая звездочка панда Катюша постепенно продолжает учиться новому. В своем Telegram-канале Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, поделилась с подписчиками новым видео малышки, которая увлеченно трапезничает бамбуком.

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