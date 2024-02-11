Не выскользнет! Панда Катюша научилась крепко держать палочки бамбука

Маленькая звездочка панда Катюша постепенно продолжает учиться новому. В своем Telegram-канале Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, поделилась с подписчиками новым видео малышки, которая увлеченно трапезничает бамбуком.
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