Комментатор Черданцев о "Спартаке": все положительное испарилось

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на поражение московского «Спартака» от столичного «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что у него перевернулось представление о перспективах «Спартака», передает «Матч ТВ».
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