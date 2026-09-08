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Комментатор Черданцев о "Спартаке": все положительное испарилось

Комментатор Черданцев о "Спартаке": все положительное испарилось

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на поражение московского «Спартака» от столичного «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что у него перевернулось представление о перспективах «Спартака», передает «Матч ТВ».

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