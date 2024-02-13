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«Игры» в монополию: Россия давно обогнала Америку по части концентрации капитала

«Игры» в монополию: Россия давно обогнала Америку по части концентрации капитала

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Юрий Ильинов
В Думу внесли новый проект о признании организаций нежелательными В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, учрежденные с участием иностранных госорганов, а не только неправительственных структур (НПО), сообщил в телеграм-канале депутат Василий Пискарев («Единая Россия»). «Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она так же может быть объявлена нежелательной», — написал он. Пискарев отметил, что прошлая версия закона принималась десять лет назад, и речь там шла только о зарубежных НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам». Изменения будут внесены в пять федеральных законов, в том числе «О некоммерческих организациях» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Кроме того, уточнил Пискарев, готовятся «корреспондирующие поправки» в еще четыре федеральных закона, КоАП и УК — по ним ожидаются отзывы Правительства и Верховного суда.
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